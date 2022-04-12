Нижний Новгород, 12 апреля, 2022, 15:54 — ИА Регнум. В Нижегородской области руководство одной из местных компаний оштрафовали на 500 тысяч рублей за попытку подкупа сотрудника регионального управления Министерства чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщили в нижегородской прокуратуре.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

В ходе прокурорской проверки установлено, что нарушивший правила пожарной безопасности учредитель Нижегородского областного потребительского общества попытался дать взятку в 60 тысяч рублей за смягчение административного наказания.

В итоге прокуратура возбудила дело об административном правонарушении и выписала постановление о взыскании штрафа в пользу государства за «незаконное вознаграждение от имени юридического лица».