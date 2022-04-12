Волгоград, 12 апреля, 2022, 16:00 — ИА Регнум. В Волгоградской области за истекшие сутки госпитализирован 81 новый ковид-пациент, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 апреля в федеральном оперативном штабе. Выписаны после лечения 390 человек, скончались от осложнений при инфекции четыре жителя.

Дарья Драй ИА REGNUM Больничная палата

Всего в Волгоградской области COVID-19 подтверждён у 212 283 человек. Выздоровели 202 119 жителей, зарегистрировано 6 775 летальных исходов.

В региональном оперштабе уточнили, что в ковид-госпиталях и амбулаторно лечатся 3 389 пациентов.