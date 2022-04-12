Ставрополь, , 15:53 — REGNUM В Ставропольском крае установлена личность хулигана, ударившего пенсионера. Это студент Северо-Кавказского федерального университета. У правоохранителей появилось его фото, злоумышленник объявлен в розыск, сообщили 12 апреля в пресс-службе прокуратуры по региону.

Дело Pixabay.com

В надзорном ведомстве имя фигуранта уголовного дела о хулиганстве, которое возбудили против напавшего на пожилого человека, не называется. Однако ряд СМИ уже сообщили, что это Карим Б. Он приехал в Ставрополь на учебу из Дагестана, где раньше обучался в госуниверситете.

«Человека, бьющего пожилого мужчину по щеке, зовут Карим Б. Ему 20 лет, через месяц исполнится 21. Несмотря на немаленький возраст, Карим все еще первокурсник. Ранее он обучался в Дагестанскому государственном университете», — пишет «КП-Ставрополь».

Из подробностей инцидента издание также сообщает, что обвиняемый в хулиганстве ехал по пешеходной дорожке в тонированной черной «Гранте». Когда пенсионер, гулявший с внучкой, сделал ему замечание, хулиган выскочил из машины и ударил мужчину по лицу на глазах у ребенка.

Как сообщало ИА REGNUM, по данному факту возбуждено уголовное дело, фигурантами которого стали и остальные участники поездки на машинах по пешеходной зоне в Ставрополе.

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