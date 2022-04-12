Москва, , 15:53 — REGNUM Сегодня, 12 апреля, по состоянию на 15:15 по мск доллар на Московской бирже дорожает на 0,66%, до 79,58 рубля. Евро теряет 0,12%, торгуясь по 86,17 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Волатильность на торгах валютной секции Мосбиржи снижается, несмотря на улучшение условий для спекулятивных операций.

Очевидно, массированно играть против рубля все ещё невыгодно, учитывая продажи экспортеров и высокую ключевую ставку, но и бурного роста российской валюты трейдеры не ожидают.

Они справедливо полагают, что по мере укрепления нацвалюты регулятор продолжит смягчать свою политику.

Стало известно, что из-за санкций ряд крупных российских компаний не имеют возможности перечислить купонные платежи бержателям своих еврооблигаций.

Взамен им предлагается возможность получить выплаты в рублях на счет в российских банках, что не очень их устраивает в свете сложностей с выводом капитала и нестабильностью рубля.

Также давит на курс российской валюты сохраняющаяся геополитическая напряженность. Вероятно, в ближайшие дни рубль продолжит консолидацию вблизи достигнутых уровней», — считает эксперт.

Читайте также: Рубль борется за уровень 80 за доллар