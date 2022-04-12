Москва, 12 апреля, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Сегодня, 12 апреля, по состоянию на 15:15 по мск доллар на Московской бирже дорожает на 0,66%, до 79,58 рубля. Евро теряет 0,12%, торгуясь по 86,17 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Волатильность на торгах валютной секции Мосбиржи снижается, несмотря на улучшение условий для спекулятивных операций.

Очевидно, массированно играть против рубля все ещё невыгодно, учитывая продажи экспортеров и высокую ключевую ставку, но и бурного роста российской валюты трейдеры не ожидают.

Они справедливо полагают, что по мере укрепления нацвалюты регулятор продолжит смягчать свою политику.

Стало известно, что из-за санкций ряд крупных российских компаний не имеют возможности перечислить купонные платежи бержателям своих еврооблигаций.

Взамен им предлагается возможность получить выплаты в рублях на счет в российских банках, что не очень их устраивает в свете сложностей с выводом капитала и нестабильностью рубля.

Также давит на курс российской валюты сохраняющаяся геополитическая напряженность. Вероятно, в ближайшие дни рубль продолжит консолидацию вблизи достигнутых уровней», — считает эксперт.

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