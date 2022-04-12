Нижний Новгород, 12 апреля, 2022, 15:52 — ИА Регнум. В Нижегородской области спрос на подержанные автомобили премиум-класса с пробегом вырос на 35,8% за первый квартал 2022 года. Таковы результаты анализа ситуации на региональном авторынке, проведённого «Авито».

leginmat Эмблема Lexus

Наиболее востребованными среди таких машин оказались автомобили Mercedes-Benz E-class, BMW пятой серии и BMW третьей серии.

Несколько меньшей популярностью у нижегородцев пользуются бывшие в употреблении авто Lexus RX, BMW X5, Porsche и Land Rover.

Средняя цена на автомобили премиум-класса в Нижегородской области сейчас составляет 4 млн 725 тысяч рублей, что на 36% или на 1 млн 251 тысячу рублей дороже, чем год назад.

По мнению аналитиков, резкий рост спроса на трехлетние элитные машины в регионе мог возникнуть из-за резкого сокращения количества предложений на рынке новых авто премиум-класса.