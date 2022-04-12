Лос-Анджелес, США, 12 апреля, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Сэм Асгари, жених певицы Бритни Спирс, высказался о том, что скоро станет отцом. Он написал об этом пост в своём аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 12 апреля.

Скриншот с YouTube Бритни Спирс

«Брак и дети — это естественная часть крепких отношений, наполненных любовью и уважением», — пишет Асгари. Он также отметил, что отцовство — это, чего он «всегда ждал». «Это самая важная работа, которую я когда-либо сделаю», — добавил он.

Ранее Бритни Спирс сообщила о беременности третьи ребёнком в своих соцсетях. Однако не все пользователи поверили словам певицы.

ИА REGNUM напоминает, что Бритни Спирс и Сэм Асгари объявили о помолвке в сентябре 2021 года. Пара состоит в отношениях с 2016 года.