Космодром «Восточный», Амурская область, 12 апреля, 2022, 15:51 — ИА Регнум. России и Белоруссии важно углублять интеграцию в рамках Союзного Государства, заявил 12 апреля президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко на космодроме «Восточный».

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«Убежден, в нынешней ситуации, когда западные страны развязали против России и Белоруссии тотальную санкционную войну, важно углублять нашу интеграцию в рамках Союзного государства, и мы в этом с Александром Григорьевичем солидарны», — сказал глава российского государства.

Путин добавил, что стороны и дальше будут сообща «противостоять любым попыткам затормозить развитие наших стран или искусственно изолировать их от глобальной экономики».