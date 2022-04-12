Село Павино, Костромская область, 12 апреля, 2022, 16:37 — ИА Регнум. При пожаре в селе Павино Костромской области погиб 4-летний ребёнок. Об этом сообщает следственное управление СКР по Костромской области.

ГУ МЧС по Костромской области Пожар в Павино

Сигнал о возгорании в четырёхквартирном жилом доме поступил пожарным днём 12 апреля. Как уточняет ГТРК «Кострома», ребёнок был в помещении один. По данным СК, возгорание возникло в комнате, где находилась девочка. Пожар ликвидировали к 11 часам дня, спасти ребёнка не удалось.

Дело возбуждено по статье 109 Уголовного кодекса РФ «Причинение смерти по неосторожности». Следователи ведут допрос свидетелей и очевидцев, для установления подробностей произошедшего назначен ряд экспертиз.