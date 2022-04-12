Бишкек, , 15:48 — REGNUM На территории Киргизии планируется создать Евразийский технопарк на базе академического консорциума «Международный университет Кыргызстана». Об этом стало известно в ходе заседания научно-технического совета при коллегии Евразийской экономической комиссии.

Киргизия

По словам советника спецпредставителя правительства Киргизии Асылбека Айдаралиева, в создании нового технопарка примут участие компании из всех пяти государств-членов Евразийского экономического союза.

Он отметил, что Евразийский технопарк будет заниматься продвижением и внедрением научно-технических достижений ученых и изобретателей стран ЕАЭС в агропромышленной, рекреационно-спортивной и топливно-энергетической сферах, а также в сфере спутниковых технологий.

«Технопарк будет оказывать поддержку на всех стадиях деятельности — от идеи до получения опытного образца и вывода продукции на рынок», — подытожил Айдаралиев.