Москва, , 15:48 — REGNUM Власти Египта с 10 апреля запустили портал для предварительной регистрации иностранных туристов. Для ускорения прохождения процедур санитарного контроля туристы смогут зарегистрировать сертификаты о вакцинации от коронавируса или ПЦР-тесты, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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На портале не менее чем за два дня до начала поездки можно заполнить декларацию о состоянии здоровья в электронном виде. После туристу на почту придет QR-код, который нужно сохранить в цифровом варианте на своем мобильном телефоне или распечатать.

Туристы показывают QR-код представителям авиакомпаний у выхода на посадку в аэропорту перед вылетом в Египет, а также властям Египта при въезде в страну.

Отмечается, что иностранные туристы по-прежнему могут въехать в Египет и с бумажной анкетой декларации о состоянии здоровья.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Египта отменили штрафы для российских туристов за просрочку периода безвизового пребывания на курорте в Шарм-эш-Шейхе.

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