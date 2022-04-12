Казань, , 15:51 — REGNUM В Татарии сеть фитнес-клубов уличили в недобросовестной конкуренции и в замалчивании информации о рекламируемой услуге. На размещенную в соцсетях публикацию отреагировали в республиканском управлении Федеральной антимонопольной службы.

Закон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В рекламном сообщении говорится, что только до 19 декабря фитнес+бассейн сети клубов предлагается приобрести за 1 рубль, заполнив предлагаемую форму для получения спецпредложения. После заполнения заявки с указанием фамилии, имени и отчества, а также номера телефона потенциальный клиент узнавал, что спецпредложение заключается в возможности получить услугу бассейна при оформлении абонемента сроком на 6 месяцев стоимостью 19 тыс. рублей.

Как отметили в республиканском УФАС, потребители данной рекламы не могли получить в полном объеме информацию об услуге. В связи с этим возбудили дело по признакам нарушения требований п. 4 ч. 3, ч. 7 ст. 5 Федерального закона «О рекламе». Сообщение квалифицировали как намеренно вводящее в заблуждение потребителя. Реклама отражала выгодные лишь для сети фитнес-клубов условия. Потенциальным клиентам не была предоставлена возможность оценить, насколько им выгодна и интересна предлагаемая услуга.

Сети фитнес-клубов выдано предписание о необходимости прекращения нарушения действующего законодательства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии компания реализовывала сахар покупателям по разным ценам в феврале и марте 2022 года.

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