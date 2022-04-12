Мариуполь, ДНР, , 15:52 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главного врача Больницы интенсивной терапии Мариуполя Александр Мельников выступил перед журналистами и рассказал о работе медучреждения, а также о его обеспеченности медикаментами и персоналом, передаёт 12 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Разрушенное здание в Мариуполе Цитата из видео «Название города Мариуполь стало нарицательным» на YouTube

Больница не прекращала работу несмотря на боевые действия в городе и ее врачи, невзирая на опасность для своих жизни и здоровья, продолжали оказывать помощь пациентам.

Специалисты в больнице находятся в ограниченном количестве. В круглосуточном режиме работаем. работают травматологи, хирурги, нейрохирурги, часть специалистов приезжая, есть российские волонтеры, есть специалисты из Донецка. Для оперативной работы в настоящее время обеспечены всем, есть проблемы с доставкой питания, налажена доставка воды, есть большой дефицит специалистов на этажах.

Часть больницы функционирует как лечебные отделения травматологического, хирургического и терапевтического профиля, часть больницы — люди приходят просто переночевать, у нас там нет медперсонала, мы не можем обеспечить там оказание лечебной помощи.

Поставки медикаментов идут по гуманитарной линии спорадически, чем люди могут, тем помогают. Питание частично поставляет министерство здравоохранения, частично — аналогичным образом, по гуманитарной линии.

Динамика положительная, за последнюю неделю начала функционировать консультативная поликлиника: пришли местные врачи, устраиваются, скажем так условно, на работу, ведут прием пациентов. Раненые поступают неравномерно каждый день, зависит от того, куда продвинулись службы спасения, кого-то достают из подвалов, у кого-то рушатся домой и приходят сюда, обращаются со своими травмами, оказываем помощь.

Сейчас в больнице от 150 до 200 человек, которым оказывается помощь, еще около 200 человек находятся на территории больницы в связи с тем, что им некуда пойти. В среднем за неделю к травматологам и хирургам обращаются около 150 человек, им оказывается первичная помощь, плюс есть кабинет где ведутся ежедневные перевязки, туда обращений еще больше. Те, кто нуждаются в стационарном лечении мы размещаем в отделении травматологии и в отделение хирургии.

Александр Мельников Из медикаментов есть не все, есть часть препаратов, которые в достаточно жестком дефиците, например, обращения в поликлинику с заболеваниями щитовидной железы — нет некоторых препаратов и их нечем заменить. Периодически есть обращения по поводу онкобольных, чтобы продолжить им химиотерапию, им нужны сильнодействующие обезболивающие препараты, этих препаратов тоже в данный момент у нас нет. То есть эту службу тоже еще нужно будет налаживать. Нередко обращаются с тем что хотят вызвать врача на дом, врачи наши на сегодняшний день из больницы не выходят.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее группа российских и зарубежных журналистов посетила разрушенный украинскими нацистами Мариупольский драматический театр.