Ижевск, , 15:45 — REGNUM Восемь пенсионеров за минувшие сутки обратились в правоохранительные органы Удмуртии, сообщив о краже или попытке хищения денежных средств под предлогом освобождения родственников от уголовной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Мошенник Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». реж Леонид Гайдай. 1973. СССР

В полицию обратились граждане в возрасте от 58 до 94 лет.

Каждому из пострадавших звонили неизвестные, сначала в трубке раздавался якобы голос родственника, который сообщал, что по его вине в ДТП пострадал человек. После этого к разговору подключались мнимые адвокат или сотрудник правоохранительных органов, которые предлагали решить вопрос за вознаграждение. За помощь они требовали суммы до 1 млн рублей.

Пятеро жителей не поверили звонившим и связались с родственниками, выяснив, что у них все в порядке, трое пенсионеров отдали через «курьера» от 100 до 300 тыс. рублей.

Все звонки поступали на домашние стационарные телефоны с расчетом на то, что ими пользуются в основном жители пожилого возраста.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии в результате продолжающегося расследования выявлено 46 мошеннических колл-центров. У следственной службы министерства имеются серьёзные данные о том, что эти колл-центры занимались незаконной деятельностью.

В настоящий момент деятельность их деятельность приостановлена, проводятся налоговые проверки и экспертизы.