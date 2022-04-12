Вашингтон, , 15:44 — REGNUM Индия планирует увеличить экспортные поставки в Россию ещё на 2 миллиарда долларов. В настоящее время страны разрабатывают платёжную систему в национальных валютах для продолжения двусторонней торговли на фоне широких международных санкций в отношении России из-за спецоперации на Украине. Об этом со ссылкой на осведомлённые источники 12 апреля сообщает агентство Вloomderg.

Флаги России и Индии Mil.ru

Читайте также: МИД Индии: Нью-Дели стремится к стабилизации экономических отношений с РФ

Собеседники издания добавили, что для этого администрация премьер-министра Индии Нарендры Моди ведёт переговоры с Москвой о снятии ограничений для ряда товаров индийского производства. Так, Индия рассматривает возможность экспортировать продукцию, поставки которой из других стран были приостановлены из-за санкций. В список входят фармацевтические продукты, пластмасса, органические и неорганические химикаты, товары для дома, рис, чай, кофе, молочные продукты.

Издание отмечает, что в настоящее время экспорт Индии в Россию составляет всего 3 миллиарда долларов по сравнению с поставками в США на сумму более 68 миллиардов долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава индийского МИД Субраманьиям Джайшанкар заявил, что Россия продолжает оставаться важным экономическим партнёром Индии. По его словам, усилия Индии направлены на стабилизацию экономических отношений с РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Индии отклонил требования западных СМИ по взаимоотношениям с РФ