Джакарта, 12 апреля, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Bank Mandiri официально стал генеральным спонсором проведения чемпионата мира по футболу 2023 года на территории Индонезии, сообщает Antara.

idreamlikecrazy Футбол

Чемпионат пройдет в Индонезии с 25 августа по 10 сентября 2023 года.

Президент индонезийского банка Дармаван Джунаиди заявил, что участие Bank Mandiri в спонсировании чемпионата мира по футболу 2023 года является давним обязательством поддерживать развитие спорта в стране.

Государственный банк ранее спонсировал сборную Индонезии по баскетболу и Кубок Азии ФИБА 2022.

Напомним, чемпионат мира по футболу 2023 года пройдет в трех принимающих странах, а именно на Филиппинах, в Японии и Индонезии, и в нем примут участие команды из 32 стран.