Ростов-на-Дону, 12 апреля 2022, 15:43 — REGNUM Сотрудники управления собственной безопасности МВД России проводят массовые обыски у сотрудников ГИБДД в Ростовской области. В чём подозреваются сотрудники дорожной полиции, пока неизвестно.
О проводимых у ряда сотрудников ГИБДД в Ростовской области обысках ТАСС сообщил источник на условиях анонимности. Мероприятия проводят сотрудники управления собственной безопасности «Кавказ» МВД России.
ИА REGNUM не располагает официальным подтверждением или опровержением данной информации.