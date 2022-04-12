Волжский, Волгоградская область, , 15:48 — REGNUM Первый зарядный комплекс для электротранспорта строят в Волжском Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 апреля в пресс-службе администрации региона.

Зарядная станция Gov-murman.ru

Проект реализует компания «Волгоградоблэлектро». На станции установят два мультистандартных зарядных устройства мощностью по 60 кВт, одновременно здесь смогут заряжаться до шести электромобилей. Площадку также оснастят и сетевой солнечной электростанцией, чья энергия будет использоваться наряду с ресурсом, поступающим из сети. Всё оборудование уже закуплено и доставлено в регион.

До конца апреля 2022 года ещё один пилотный комплекс для электротранспорта с такими же характеристиками начнут строить в Волгограде. В дальнейших планах – создать опорную сеть для зарядки электротранспорта по всему региону.