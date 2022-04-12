Бишкек, 12 апреля, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Внешнеторговый оборот Киргизии за первые два месяца 2022 года достиг $1,3 млрд (102,9 млрд рублей), увеличившись в 1,6 раза в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Такие данные приводит национальный статистический комитет.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

При этом экспорт киргизской продукции вырос на 3,8%, а поступление зарубежных товаров в республику увеличился в 1,9 раза.

С другими участниками Евразийского экономического союза Киргизии в январе–феврале текущего года наторговала на $563 млн (около 44,6 млрд рублей), что превышает прошлогодний показатель на 38,5%.

При этом экспортные поставки увеличились на 41,1%, а импортные поступления возросли на 37,7%.

Наибольшая доля взаимной торговли республики с государствами-членами ЕАЭС всё так же приходится на Россию — 71,5% и на Казахстан — 26,7% от общего объема товарооборота.