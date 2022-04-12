Москва, 12 апреля, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Для Японии переговоры о квотах на вылов рыбы всегда были довольно сложными, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Владислав Исаев.

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«Поскольку японцы всегда навешивали на них вопрос о принадлежности островов южно-курильской гряды, любая уступка в которых со стороны России могла быть использована в качестве прецедента в дальнейших территориальных спорах.

Это было главной точкой преткновения, особенно в те годы, когда реально проконтролировать исполнение соглашения России было сложно — и сами японские суда не стеснялись заходить в плохо охранявшиеся территориальные воды России.

Да и на российском рыболовном флоте контроль был налажен плохо и часто рыбаки сдавали улов на японские и южнокорейские плавбазы прямо в море. В последние годы ситуацию в этой сфере удалось существенно улучшить.

Но сейчас, на фоне участия Японии в санкционной войне с Россией этот вопрос становится для нашей страны принципиальным.

Вопрос о том, сколько мы сами сможем выловить и продать в сегодняшних реалиях туманен, на пути перечисления японской стороной оплаты тоже будет немало препон.

Так что у российской стороны есть все основания пойти на принцип и занимать максимально непримиримую позицию. Не заработаем, так хотя бы накажем японскую сторону за участие в санкциях против России», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры с Россией о промысле лососевых лёгкими не будут, полагает правительство Японии, заявил министр сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Кэндзиро Канэко.

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