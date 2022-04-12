Астрахань, 12 апреля, 2022, 15:38 — ИА Регнум. В Астраханской области за последние сутки госпитализированы 34 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

tasnimnews.com Эпидемия коронавируса

12 апреля выявлено 50 новых случаев заражения коронавирусом – на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. Всего на территории региона выявлено 115 тыс. 414 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 111 тыс. 337 человек выписаны после курса лечения, в том числе 119 – за последние сутки.

За весь период скончались 2974 человека. Подтвержден один новый летальный случай.