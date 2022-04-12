Бишкек, , 15:37 — REGNUM Национальный банк Киргизии изменил порядок проведения операций с казахской нацвалютой для коммерческих банков, обменных бюро, микрофинансовых и микрокредитных компаний. Об этом сообщает финансовый решулятор сегодня, 12 апреля.

Тенге Nationalbank.kz

Теперь требование о применении коэффициента взвешивания риска в размере не более 70% при определении курса покупки тенге не касается коммерческих банков, если они закупают безналичную казахскую валюту у лиц, занимающихся экспортом товаров, работ и услуг в Казахстан на основании экспортных контрактов.

Отмечается, что изменения необходимы для обеспечения экономической безопасности Киргизии и стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке.

«Обменный курс казахского тенге по отношению к киргизскому сому свободно определяется между коммерческим банком и лицами, занимающимися экспортом на территорию Казахстана», — подытожили в Нацбанке Киргизии.

Напомним, с 21 марта 2022 года в Киргизии действует новый порядок проведения операций с казахской нацвалютой для коммерческих банков, обменных бюро, микрофинансовых и микрокредитных компаний.

Нацбанк Киргизии обязал их устанавливать курс покупки казахского тенге по отношению к киргизскому сому с учетом коэффициента взвешивания риска в размере не более 70% от официального курса.