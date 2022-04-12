Уфа, , 15:40 — REGNUM Завод по глубокой переработке гороха намерены построить в башкирском Нефтекамске. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Плодоносящий горох

Сообщается, что минэкономразвития России включило компанию, которая намерена построить завод по переработке гороха, в реестр резидентов территории опережающего социального экономического развития «Нефтекамск» Башкирии.

«Данный проект направлен на импортозамещение продуктов и ингредиентов глубокой переработки сельскохозяйственной продукции, используемых производителями пищевых продуктов, кормовых добавок. Общая стоимость проекта составит 4,9 млрд рублей. На новом предприятии будет создано более 100 рабочих мест», — приводит пресс-служба слова первого заместителя премьер-министра правительства Башкирии – министра экономического развития и инвестиционной политики региона Рустама Муратова.

Сообщается, что на предприятии намерены вырабатывать гороховый протеин, крахмал, пищевые волокна и их производные. Поставлять продукцию планируется в организации Центральной России и Урала, в планах и экспорт продукции в Китай.

Отмечается, что реализовывать проект намерены до 2028 года. Производство планируется запустить во втором полугодии 2023 года. Выход предприятия на проектную мощность запланирован в 2027 году.