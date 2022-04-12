Мариуполь, ДНР, 12 апреля, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Группа российских и зарубежных журналистов посетила разрушенный Мариупольский драматический театр. Об этом 12 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Разрушенный украинскими нацистами драмтеатр Мариуполя

В ходе посещения представители СМИ осмотрели руины театра, остатки сохранившейся там документации украинских подразделений, располагавшихся в театре, а также сожженное пожаром вооружение и амуницию ВСУ. При этом, судя по количеству вооружения, в театре могло располагаться до роты личного состава ВСУ.

Также пресс-служба Народной Милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) пояснила, что характер разрушений здания театра указывает, что эпицентр взрыва находился внутри здания.

ИА REGNUM Разрушенный украинскими нацистами драмтеатр Мариуполя

Кроме того, очевидцы взрыва подчеркивают, что во перед взрывом не было ни артобстрела, ни других признаков опасности или боя. Также, по словам очевидцев, за несколько дней до подрыва театра укрывавшихся там людей перестали выпускать, стали удерживать в здании против их воли.

ИА REGNUM Разрушенный украинскими нацистами драмтеатр Мариуполя

Помимо того, на цокольном этаже театра, под сценой, судя по найденным остаткам, располагался склад боеприпасов, который, возможно, и стал эпицентром взрыва.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Петербурге с воинскими почестями проводили в последний путь подполковника Мираса Башакова, погибшего в ходе специальной военной операции Вооруженных сил России по защите Донбасса.