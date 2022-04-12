Лос-Анджелес, США, , 15:34 — REGNUM Американская певица Бритни Спирс поделилась с поклонниками новостью о том, что она скоро станет матерью. Артистка опубликовала пост на эту тему в своём аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Бритни Спирс Скриншот с YouTube

По словам Спирс, она заметила изменения фигуры, из-за чего решила, что просто набрала вес. Однако позже она сделала тест на беременность, который дал положительный результат. «Сделала тест, и да, у нас будет ребенок! Живот постепенно растет», — поделилась певица.

Ранее Бритни Спирс заявляла о том, что мечтала в третий раз стать матерью. По словам исполнительницы, во время 13-летней опеки над ней отец Джейми Спирс запретил ей заводить детей, а также выходить замуж за Сэма Асгари.

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