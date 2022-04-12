Москва, 12 апреля 2022, 15:34 — REGNUM Если переговоры с Россией и Казахстаном завершатся успешно, то пассажирские перевозки по железной дороге в эти страны могут быть возобновлены уже 20 апреля или в начале мая 2022 года. Об этом заявил генеральный директор ГП «Кыргыз темир жолу» Азамат Сакиев на заседании парламентского комитета по транспорту.
По его словам, начало отправки пассажирских поездов в Москву ожидается гораздо позже, поскольку сейчас в российской столице обновляют кольцевую железную дорогу — идёт полная замена рельсов и шпал.
«В Москву до 2023 года, вероятнее всего, не будет пассажирских перевозок из Киргизии. Пока что мы ожидаем разрешения на открытие маршрутов в Казань, Новосибирск и Самару», — подытожил глава «Киргизских железных дорог».