Москва, , 15:34 — REGNUM Если переговоры с Россией и Казахстаном завершатся успешно, то пассажирские перевозки по железной дороге в эти страны могут быть возобновлены уже 20 апреля или в начале мая 2022 года. Об этом заявил генеральный директор ГП «Кыргыз темир жолу» Азамат Сакиев на заседании парламентского комитета по транспорту.

Железная дорога Jadrogc

По его словам, начало отправки пассажирских поездов в Москву ожидается гораздо позже, поскольку сейчас в российской столице обновляют кольцевую железную дорогу — идёт полная замена рельсов и шпал.

«В Москву до 2023 года, вероятнее всего, не будет пассажирских перевозок из Киргизии. Пока что мы ожидаем разрешения на открытие маршрутов в Казань, Новосибирск и Самару», — подытожил глава «Киргизских железных дорог».