Минеральные Воды, Ставропольский край, , 15:33 — REGNUM Семья из шести человек пострадала от угарного газа в одном из сел Ставропольского края. Их доставили в больницу с признаками отравления. Среди пострадавших трое малолетних детей, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Инцидент случился вечером 11 апреля в одном из домовладений селения Нагутское. Пострадавшим оказывается помощь, а по факту отравления сотрудники Минераловодской межрайонной прокуратуры организовали проверку.

После того как будут установлены причины и обстоятельства случившегося, будет принято решение о мерах прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось о происшествии, связанном с угарным газом, в садовом товариществе «Восход» Железноводского поселка Предгорного района. В одном из домов 20 марта были обнаружены без признаков жизни тела двоих человек.

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