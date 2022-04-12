Космодром «Восточный», Амурская область, 12 апреля, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Провокацию в городе Буча под Киевом обсудили президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе встречи 12 апреля на площадке космодрома «Восточный». Это была британская спецоперация, заявил белорусский лидер после переговоров.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Он отметил, что из-за провокации в Буче на Западе призывают к новым антироссийским санкциям. Однако «эту гадкую мерзкую позицию» России и Белоруссии удалось полностью раскрыть.

«Мы сегодня обсуждали их спецоперацию, психологическую спецоперацию, которую провели англичане», — сказал Лукашенко.

По его словам, у ФСБ России есть все «адреса, пароли, явки, номера автомобилей», прибывших в Бучу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России заявили, что фотографии и видеоматериалы, якобы указывающие на расправы российских военнослужащих над людьми в Буче, — провокация. Ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий в тот период, когда в городе находились российские войска, подчёркивают в ведомстве.

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