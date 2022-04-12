Приштина, Сербия, 12 апреля, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Правительство сепаратистского Косово в апреле выделит пенсионерам, рабочим и студентам по 100 евро финансовой помощи. Об этом заявил премьер-министр Косово Альбин Курти 12 апреля.

Kryeministri-ks.net Альбин Курти

По словам Курти, его правительство выделило около 100 миллионов евро для выплаты этой денежной помощи.

«В апреле мы удвоим сумму социальных выплат для всех семейств, который получают денежные пособия. Пенсионерам мы дадим дополнительных 100 евро за апрель. Занятым в частном секторе мы выделим по 100 евро, а более 80 000 сотрудников, получающих зарплату из бюджета, также получит по 100 евро. Все студенты получат по 100 евро. Мы отдадим более 80 000 евро малоимущим гражданам», — процитировал слова Курти телеканал РТС.

Напомним, что с начала пандемии коронавируса правительство Сербии время от времени перечисляет однократную денежную помощь пенсионерам и другим категориям населения.