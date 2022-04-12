Барнаул, , 15:31 — REGNUM Помощь беженцам из Украины является одной из приоритетных задач, стоящих перед следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю. Помимо процессуальных рабочих моментов сотрудники ведомства навещают и оказывают помощь прибывшим на территорию региона беженцам, сообщает 12 апреля телеграм-канал ведомства.

В Барнаул с Украины приехала 13-летняя Алина СКР

В начале апреля в Барнаул с Украины приехала 13-летняя Алина. Из зоны боевых действий ее забрал папа, который почти год назад перебрался в Российскую Федерацию. Алина – добродушная, улыбчивая девочка, очень скромная и талантливая – увлекается бисероплетением.

Почти неделю она ходит в школу, где уже нашла друзей. По словам ребенка, одноклассники и учителя очень тепло встретили ее, помогают наверстать упущенные в учебе знания. Конечно, необходимо время для адаптации в новых условиях, ведь на Родине остались родственники и друзья, любимая бабушка. Однако Алина с папой планируют навсегда остаться в крае.

Офицеры следственного ведомства подарили девочке подарки, сладости, а также билеты в театр, пожелав побыстрее забыть все ужасы военных действий, наслаждаться мирной жизнью и счастливым детством.

Напомним, вооруженные силы России, во взаимодействии с боевыми подразделениями ДНР и ЛНР, продолжают проведение специальной военной операции на территории Донбасса и Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, понятные и благородные цели спецоперации, без всяких сомнений, будут достигнуты. Редакция ИА REGNUM ведет трансляцию.

Читайте также: Военная спецоперация России: ради прочного мира — трансляция