Ялта, Крым, , 15:30 — REGNUM Двое подростков получили травмы под колёсами иномарки в Ялте, сообщили 12 апреля в пресс-службе МВД Республики Крым.

Место аварии Пресс-служба МВД Республики Крым

По предварительным данным, около 10:45 10 апреля водитель автомобиля Mazda, двигавшийся по автодороге Алушта — Ялта в направлении Алушты, совершил наезд на двух 15-летних пешеходов, которые переходили проезжую часть по не регулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии травмы подростки получили травмы, они госпитализированы. Полиция устанавливается все обстоятельства аварии.