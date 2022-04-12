Курск, 12 апреля, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Курская область готова при необходимости развернуть 40 пунктов временного размещения, где смогут находиться три тысячи беженцев. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Александр Погожев ИА REGNUM Пункт временного размещения беженцев

В регионе уже развернуто 18 пунктов временного размещения граждан, в которых проживают 1 тыс. 450 беженцев, в том числе 825 детей. Им оказывают медицинскую и психологическую помощь, помогают трудоустроиться и определить детей в учебные заведения.

Эвакуированные граждане прибывают с территорий ДНР и ЛНР, из Харьковской области и Мариуполя.