Санкт-Петербург, 12 апреля, 2022, 15:38 — ИА Регнум. В Петербурге установили предполагаемую причастность сотрудника экономической полиции к банковским махинациям. Об этом 12 апреля сообщили правоохранительные органы.

Полиция

Два года назад в Северной столице пресекли деятельность организованной группы, которая поворачивала банковские махинации, а именно обналичивала денежные средства. По этому факту возбудили уголовное дело по статье 172 УК РФ.

При расследовании дела всплыли новые детали, подтвердившие причастность к незаконным финансовым схемам руководителя отдела экономической полиции.

«В результате оперативных мероприятий сотрудники Управления собственной безопасности ГУ МВД России совместно с коллегами из регионального УФСБ России установили причастность к организации «серой» банковской схемы руководителя отдела экономической полиции Колпинского района Дмитрия Быкова», — говорится в сообщении Главка МВД.

Материалы совместной оперативной работы УСБ Главка и УФСБ России переданы в следственные органы СКР для проведения процессуальных действий в рамках ранее возбужденного уголовного дела.

Отметим, что, по данным следствия, организованная группа начала обналичивать деньги в 2018 году и работала по этой схеме два года. Махинация осуществлялась за счёт создания нескольких юридических лиц. Всего было обналичено более 540 млн рублей, а доход теневых банкиров составил не менее 28,5 млн рублей. Следствие продолжает устанавливать иных лиц, причастных к этому делу.