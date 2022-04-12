Элиста, , 15:25 — REGNUM Пожарно-спасательные части потушили ландшафтный пожар, угрожавший жителям Элисты. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС России.

Горит сухая трава Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Сообщение о сухой растительности в районе 2-й Северо-западной улицы в Элисте в экстренные службы поступило поздним вечером 11 апреля. К месту происшествия операвтино прибыли два отделения 19-й пожарно-спасательной части и одно пожарно-спасательной части №1.

Выяснилось, что загорелся камыш на площади 500 кв. метров и существует угроза распространения огня на жилые строения.

Огонь удалось распространить, возгорание было ликвидировано в кратчайшие сроки.