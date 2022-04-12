Барнаул, , 15:25 — REGNUM В Барнауле в связи с резким снеготаянием обострилась паводковая обстановка. Как сообщает 12 апреля пресс-центр городской мэрии, МУП «Специализированная похоронная служба г. Барнаула» проводит мероприятия по устранению последствий подтопления на Черницком кладбище.

Барнаул, кладбище Мэрия Барнаула

«На Черницком кладбище в квартале №71, расположенном в низменной части, в результате обильного снеготаяния произошло подтопление земельного участка. Незамедлительно сотрудниками службы были предприняты меры по ликвидации подтопления. Произведено устройство водоотводных каналов, работает водооткачивающая техника», — пояснил руководитель похоронной службы Андрей Никулин.

Проезд транспорта на затопленную территорию закрыт. До 1 мая будут проведены работы по восстановлению поврежденных захоронений, в результате подтопления талыми водами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае, в связи с резким потеплением, ведётся постоянный мониторинг ситуации паводковой ситуации, в том числе, с использованием беспилотной авиации.

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