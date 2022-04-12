Рига, 12 апреля 2022, 15:24 — REGNUM В среду, 6 апреля, на пограничном пункте пропуска «Патерниеки» на латвийско-белорусской границе был задержан водитель большегрузной машины, гражданин Белоруссии.

Алкоголь
Алкоголь
Pixabay.com

Об этом сообщил латвийский портал bb. lv. Сотрудники таможни при проведении досмотра транспортного средства заподозрили, что водитель грузовика находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Экспресс-тест на алкоголь показал концентрацию алкоголя 2,79 промилле.

Чтобы не вызывать на место происшествия полицию, мужчина попытался «договориться» и подкупить пограничников. Однако за взяточничество в отношении водителя был начат отдельный процесс.

Материалы дела были направлены в прокуратуру Южной Латгалии, на водителя был наложен штраф в размере 10 минимальных латвийских месячных окладов, то есть 5 000 евро.