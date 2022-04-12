Рига, 12 апреля, 2022, 15:24 — ИА Регнум. В среду, 6 апреля, на пограничном пункте пропуска «Патерниеки» на латвийско-белорусской границе был задержан водитель большегрузной машины, гражданин Белоруссии.

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Об этом сообщил латвийский портал bb. lv. Сотрудники таможни при проведении досмотра транспортного средства заподозрили, что водитель грузовика находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Экспресс-тест на алкоголь показал концентрацию алкоголя 2,79 промилле.

Чтобы не вызывать на место происшествия полицию, мужчина попытался «договориться» и подкупить пограничников. Однако за взяточничество в отношении водителя был начат отдельный процесс.

Материалы дела были направлены в прокуратуру Южной Латгалии, на водителя был наложен штраф в размере 10 минимальных латвийских месячных окладов, то есть 5 000 евро.