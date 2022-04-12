Рязань, 12 апреля, 2022, 15:32 — ИА Регнум. В Рязанской области за минувшие сутки выписаны с выздоровлением 223 ковид-пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 апреля в федеральном оперативном штабе. Зарегистрировано три летальных исхода.

(сс) Денис Гришкин. mos.ru Больничная палата

С начала пандемии в Рязанской области выявлено 117 665 носителей коронавируса. Справились с заражением 112 232 жителей. Скончались от осложнений 3 329 человек.

За последние сутки в ковид-госпитали направлены 38 новых пациентов.