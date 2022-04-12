Пхеньян, , 15:23 — REGNUM Глава КНДР Ким Чен Ын принял участие в церемонии завершения строительства жилого квартала. Об этом 11 апреля сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын

Согласно опубликованным данным, мероприятие, состоявшееся 11 апреля, было организовано по случаю завершения строительства 10 тыс. квартир и 80-этажного жилого дома в районах Сонсин и Сонхва в Пхеньяне, а также улицы, где разместятся предприятия общественного питания.

Известно, что Ким Чен Ын перерезал красную ленту и пожелал «счастья рабочим, ставшим владельцами нового жилья».

В церемонии также приняли участие премьер-министр Ким Док Хун, секретарь ЦК ТПК Ли Иль Хван, ответственный секретарь Пхеньянского городского комитета ТПК Ким Ён Хван, а также член Президиума Политбюро ЦК ТПК, секретарь по организационным делам ЦК партии Чо Ён Вон, член Президиума Политбюро ЦК ТПК, зампред Госсовета КНДР.

Напомним, что в марте текущего года Ким Чен Ын дал указание завершить строительные работы до 15 апреля — дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена.