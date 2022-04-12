Чебоксары, , 15:22 — REGNUM В Чебоксарах передано в суд уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвинили в неоднократном управлении машиной в пьяном виде: ему инкриминируют шесть таких фактов. При этом он скрывался от следствия, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Машины Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Под уголовное преследование попал 37-летний житель Калининского района Чебоксар. По данным правоохранителей, он был трижды судим за вождение в состоянии алкогольного опьянения (в апреле 2018-го и 2019-го годов, а также в июле 2019 года), в том числе получив реальный срок.

«После освобождения из колонии, не имея права управления транспортными средствами, 13 февраля и 17 октября 2021 года он садился за руль ВАЗ – 21 093 в состоянии алкогольного опьянения в Чебоксарах, где его задерживали сотрудники ГИБДД», — говорят в надзорном ведомстве.

Прокуратура также добавляет, что после этого злоумышленник скрывался от правоохранительных органов и находился в розыске. В настоящее время его местонахождение установлено.

В ведомстве отмечают, что фигурант уголовного дела вину признал, машину продал. Ему предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 264.1 УК РФ, ч. 2 ст. 264.1 УК РФ («Повторенное управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения»).

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года в Чебоксарах возбуждены административные дела по факту аварии, где травмы получили двое детей и один взрослый. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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