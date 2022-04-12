Екатеринбург, 12 апреля, 2022, 15:23 — ИА Регнум. В Свердловской области от коронавирусной инфекции излечились 411 346 граждан. В том числе 6209 человек за прошедшие сутки. Об этом сообщает опершаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В COVID-центрах региона находятся 160 «тяжелых» пациентов. Из них 46 подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 812 человек медики оценивают как среднетяжелое.

С начала пандемии в области выявили 433 598 случаев заражения коронавирусом. Число летальных исходов от коронавирусной инфекции достигло 10 646. За последние сутки зарегистрировано шесть случаев смерти от ковида.