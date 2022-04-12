Ставрополь, 12 апреля 2022, 15:21 — REGNUM На Ставрополье возбудили уголовное дело по факту нападения 11 апреля на пенсионера в одном из парков краевой столицы. В хулиганстве подозревают участников езды на автомашинах по тротуарам сквера. После замечания пенсионера о недопустимости движения по пешеходным дорожкам, он вышел из автомобиля и ударил по лицу пожилого мужчину, гулявшего с внучкой.
Она также отметила, что полиция предприняла немедленные меры по установлению личностей правонарушителей и их местонахождения.
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