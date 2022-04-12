Ставрополь, , 15:21 — REGNUM На Ставрополье возбудили уголовное дело по факту нападения 11 апреля на пенсионера в одном из парков краевой столицы. В хулиганстве подозревают участников езды на автомашинах по тротуарам сквера. После замечания пенсионера о недопустимости движения по пешеходным дорожкам, он вышел из автомобиля и ударил по лицу пожилого мужчину, гулявшего с внучкой.

Удар Feans

«Отделом дознания ОП №3 УМВД России по городу Ставрополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Хулиганство. В отношении двух молодых людей составлены протоколы об административном правонарушении по пяти статьям Кодекса РФ об АП», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она также отметила, что полиция предприняла немедленные меры по установлению личностей правонарушителей и их местонахождения.

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