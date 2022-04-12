Кострома, 12 апреля, 2022, 15:41 — ИА Регнум. На базе «Костромского завода автокомпонентов», работающего под торговой маркой «Мотордеталь-Кострома» будет создан участок исправительного центра Федеральной службы исполнения наказаний. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в управлении ФСИН по региону.

Мотордеталь

Сейчас в Костроме имеется единственный исправительный центр №1 на 91 человека. В него попадают осужденные к принудительным работам. Участок ИЦ №1 будет рассчитан на 300 человек. Помещения для проживания осужденных предоставит само предприятие. Принимать в общежития будут людей, имеющих необходимую для «Мотордетали» квалификацию. Осужденным будут выплачивать зарплату, за их поведением на предприятии будут наблюдать сотрудники по надзору и начальники от ФСИН.