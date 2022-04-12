Смоленск, , 15:21 — REGNUM В Гагарине Смоленской области под водой остаётся 179 приусадебных участков, также подтоплен один дом. Пока вода не уходит, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области 12 апреля.

Паводок в Смоленской области Пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области

Потопление произошло ещё 10 апреля — из-за осадков и активного снеготаяния поднялся уровень воды в реке Гжать. В результате под водой оказались участки по улицам Заречная, Садовая, Герцена, Космонавта Лазарева, Космонавта Комарова, Космонавта Беляева, Космонавта Добровольского Космонавта Волкова, Набережная Герцена, пер. Звездный, пер. Герцена, Советская набережная, Совхоз Космонавтов. На утро 12 апреля никаких изменений в уровне воды не зафиксировано.

Также не изменилась ситуация с подтоплением участка дороги в д. Ильино Темкинского района Смоленской области. Вода превышает уровень дорожного полотна на метр.

Как сообщало ИА REGNUM, и участок дороги, и улицы в Гагарине оказались подтоплены 10 апреля. МЧС ведёт постоянный мониторинг ситуации.