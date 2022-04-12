Санкт-Петербург, , 15:27 — REGNUM В Петербурге с воинскими почестями проводили в последний путь подполковника Мираса Башакова, погибшего в ходе специальной военной операции Вооруженных сил России по защите Донбасса.

Траурная лента

«Мирас Силканович погиб как герой, защищая право жителей Донбасса на мирную жизнь. Настоящий российский офицер, он всегда честно и беззаветно исполнял свой воинский долг, охраняя национальную безопасность России», — говорится в соболезновании родным и близким офицера от имени губернатора Александра Беглова.

Подполковник Мирас Башаков награждён орденом Мужества (посмертно).

По данным правительства Санкт-Петербурга, с начала специальной военной операции погибли восемь жителей Северной столицы. Как сообщалось ранее, среди них заместитель начальника инженерных войск Западного военного округа полковник Николай Овчаренко, командир взвода Учебного центра подготовки младших специалистов Западного военного округа, прапорщик Юрий Савенков, боец 247-го гвардейского десантно-штурмового полка ВДВ ефрейтор Сергей Абрамчик, лейтенант Юрий Житкевич, гвардии рядовой Кирилл Магула, рядовой ВДВ Максим Смирнов, старший прапорщик Артём Панов.

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