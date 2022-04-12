Казань, , 15:35 — REGNUM За недостоверные сведения, представленные в 2021 году госслужащими в налоговые органы, были уволены шесть человек. Об этом сообщил главный советник отдела антикоррупционных проверок управления главы РТ по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов.

Увольнение Pixabay.com

«Если в 2021 году в связи с утратой доверия в Татарстане было уволено шесть человек, то в 2020 году — три. Такой двукратный рост, конечно же, настораживает», — заявил он.

Среди уволенных оказались государственные и муниципальные служащие, а также депутаты органов местного самоуправления, передает «Татар-информ».

Ранее ИА REGNUM сообщало, не позднее 21 апреля будут опубликованы декларации о доходах депутатов Госдумы.

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