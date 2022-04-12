Самара, 12 апреля, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Свыше 85 тысяч жителей Самарской области прошли диспансеризацию за три месяца текущего года. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Https://adm44.ru Диспансеризация

«За три месяца 2022 года профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию прошли 86 718 жителей Самарской области. В результате диспансеризации впервые было выявлено 135 злокачественных новообразований, в том числе, 43 случая рака молочной железы (из них 41 – в ранних стадиях), 39 случаев рака кожи (из них 34 в 1-2 стадиях), 15 случаев рака предстательной железы, 12 случаев колоректального рака. Более 800 человек были направлены на консультацию к врачу онкологу в связи с подозрением на онкологическое заболевание», — приводит пресс-служба слова главного внештатного специалиста по медицинской профилактике министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа, заместителя главного врача по организационно-методической работе Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Юрия Мальшина.

Согласно информации специалистов во время диспансеризации у жителей региона впервые были выявлены 199 случаев сахарного диабета, 3758 случаев болезни системы кровообращения, 632 случая болезни органов дыхания, 858 случаев болезни органов пищеварения. Почти у четырех тысяч человек был выявлен высокий или очень высокий суммарный сердечно-сосудистый риск.