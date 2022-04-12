Москва, 12 апреля, 2022, 15:21 — ИА Регнум. С предложениями Минфина РФ и Банка России о прекращении выдачи разрешений на выплаты по еврооблигациям, если они не будут доходить до держателей ценных бумаг из РФ, согласилась подкомиссия правительственной комиссии. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба российского Минфина.

Иван Шилов ИА REGNUM Ответные санкции

«Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций согласилась с предложениями Минфина России и Банка России прекратить выдачу разрешений на выплаты по еврооблигациям в порядке, определенном эмиссионной документацией», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что в данный момент на фоне продолжающихся нарушений прав держателей еврооблигаций из России со стороны международной расчетно-клиринговой системы, выплаты по еврооблигациям получают только те держатели бумаг, учет прав которых осуществляется в иностранной учетной системе.

«До российских же держателей еврооблигаций деньги не доходят. Преодолеть сложившиеся обстоятельства будет возможно при соблюдении заявителями рекомендаций, выработанных подкомиссией», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что информация о дефолте по евробондам России не соответствует действительности.