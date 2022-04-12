Каир, 12 апреля, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Египта ввело режим чрезвычайного положения в больницах страны из-за выявления случаев нового штамма коронавируса. Об этом 12 апреля сообщает Masry-al-Youm со ссылкой на официального представителя ведомства Хассам Абделя Гоффара.

Luc Legay Каир

По его словам, министерство распространяет среди врачей памятки по определению симптомов штамма Corona XE и принимает другие соответствующие меры.