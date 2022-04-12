Красногорск, 12 апреля, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Федеральная служба по труду и занятости до конца 2022 года не будет проводить плановые проверки бизнеса. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

https://git30.rostrud.gov.ru Эмблема Роструда

В Роструде пояснили, что такое решение принято в соответствии с постановлением правительства РФ от 10 марта 2022 года №336.

«Это позволит снизить нагрузку на бизнес в условиях санкций», — отметили в службе.

При этом ведомство продолжит принимать меры необходимые меры инспекторского реагирования, если поступит информация об угрозе жизни и здоровью людей.

Читайте также: Мораторий на проверки действует в отношении почти любого бизнеса — Мишустин

В Роструде напомнили, что активно используют в работе профилактические меры реагирования. Эта мера позволяет предупреждать производственные риски, нарушение прав работников, повышает прозрачность федерального надзора в сфере труда, добавили в ведомстве.